Израиль обвинил ХАМАС в срыве гумпаузы в секторе Газа

Минобороны Израиля: ХАМАС сорвало гумпаузу в Газе отказом вернуть 17 заложников

Вина за срыв гуманитарной паузы в секторе Газа лежит на палестинском радикальном движении ХАМАС. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, пишет ТАСС.

По его словам, ХАМАС отказалось освободить заложников — 17 женщин и детей. Министр напомнил, что соглашение было подписано при участиии американских, катарских и египетских посредников. Он уточнил, что документ содержал конкретные условия. Галант напомнил, что движение должно вернуть всех женщин и детей, захваченных 7 октября, но оно нарушило договоренность.

«После того как оно передало 80 похищенных, что само по себе очень важно, оно отказывается вернуть 17 женщин и детей, находящихся в его руках», — обвинил ХАМАС глава Минобороны.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия в полную силу после нарушения ХАМАС соглашения о прекращении огня.