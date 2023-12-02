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22:11, 2 декабря 2023Мир

Израиль обвинил ХАМАС в срыве гумпаузы в секторе Газа

Минобороны Израиля: ХАМАС сорвало гумпаузу в Газе отказом вернуть 17 заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Вина за срыв гуманитарной паузы в секторе Газа лежит на палестинском радикальном движении ХАМАС. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, пишет ТАСС.

По его словам, ХАМАС отказалось освободить заложников — 17 женщин и детей. Министр напомнил, что соглашение было подписано при участиии американских, катарских и египетских посредников. Он уточнил, что документ содержал конкретные условия. Галант напомнил, что движение должно вернуть всех женщин и детей, захваченных 7 октября, но оно нарушило договоренность.

«После того как оно передало 80 похищенных, что само по себе очень важно, оно отказывается вернуть 17 женщин и детей, находящихся в его руках», — обвинил ХАМАС глава Минобороны.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия в полную силу после нарушения ХАМАС соглашения о прекращении огня.

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      Марина Совина
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