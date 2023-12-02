Минобороны Израиля заявило о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу

Министр обороны Израиля Галант: ЦАХАЛ возобновляет боевые действия в полную силу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновляет боевые действия в полную силу после нарушения палестинским движением ХАМАС соглашения о прекращении огня, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Об этом пишет Times of Israel.

Журналисты со ссылкой на главу ведомства указали, что военные «вернулись к боевым действиям в полную силу». Известно, что приказ возобновить огонь был отдан после того, как ХАМАС отказалось освободить 15 женщин и двоих детей в рамках соглашения о перемирии.

Ранее ЦАХАЛ отчиталась, что поразила 200 террористических объектов в секторе Газа после нарушения перемирия со стороны ХАМАС. Военные уточнили, что удары пришлись по заминированным районам, а также шахтам туннелей, пусковым установкам и оперативным командным центрам движения.

