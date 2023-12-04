Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:47, 4 декабря 2023Мир

В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Путин на этой неделе отправится в ОАЭ и Саудовскую Аравию для важных переговоров

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Визит российского лидера анонсировал его помощник Юрий Ушаков Telegram-каналу Shot.

«Это будет рабочий визит. Переговоры прежде всего будут с наследным принцем Саудовской Аравии. До этого мы будем еще в ОАЭ, там тоже будет рабочий визит», — сказал он.

Он выразил надежду, что это будут очень полезные переговоры, которые российская сторона считает крайне важными.

Ранее Путин заявил о высоком уровне доверия между Москвой и Эр-Риядом в ОПЕК+. По его словам, российская сторона прислушивается к мнению Саудовской Аравии.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      У США заканчиваются деньги для помощи Украине. Почему Киев может лишиться поддержки Вашингтона?

      Раскрыты подробности «стройки века» в России

      Блогерша назвала самые дорогие и переоцененные туристические направления

      Россиянам назвали спортивный минимум для продления молодости

      19-летний футболист «Локомотива» оценил слухи о драке с Дзюбой

      Евросоюз объявит о начале переговоров с Украиной по вступлению

      Боня обратилась к журналистам на фоне нападок по поводу ее внешности

      В России высказались о проблемах с военной помощью США Украине

      Главный нефтеконкурент России не захотел слезать с сырьевой иглы

      Предложена гипотеза о существовании космических организмов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости