В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Путин на этой неделе отправится в ОАЭ и Саудовскую Аравию для важных переговоров

Президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Визит российского лидера анонсировал его помощник Юрий Ушаков Telegram-каналу Shot.

«Это будет рабочий визит. Переговоры прежде всего будут с наследным принцем Саудовской Аравии. До этого мы будем еще в ОАЭ, там тоже будет рабочий визит», — сказал он.

Он выразил надежду, что это будут очень полезные переговоры, которые российская сторона считает крайне важными.

Ранее Путин заявил о высоком уровне доверия между Москвой и Эр-Риядом в ОПЕК+. По его словам, российская сторона прислушивается к мнению Саудовской Аравии.