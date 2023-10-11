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23:36, 11 октября 2023Россия

Путин оценил отношения между Россией и Саудовской Аравией в ОПЕК+

Путин заявил о высоком уровне доверия между Россией и Саудовской Аравией в ОПЕК+
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о высоком уровне доверия между РФ и Саудовской Аравией в ОПЕК+. Об этом политик сообщил на пленарном заседании Российской энергетической недели, пишет ТАСС.

По его словам, Россия прислушивается к мнению Саудовской Аравии. «Потому что нет стремления надуть, обмануть, есть стремление прийти к общему решению», — отметил российский лидер. Путин добавил, что такое стремление позволит общему решению стать выгодным для всех. Он подчеркнул, что со стороны Саудовской Аравии такой же высокий уровень доверия.

В сентябре Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, во время которых обсудил БРИКС и сделку ОПЕК+. «Достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка», — сообщили в Кремле.

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    Марина Совина
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