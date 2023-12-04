Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:35, 4 декабря 2023Моя страна

В Нижегородской области пройдет конкурс на самую красивую новогоднюю елку

В Дзержинске пройдет конкурс на самую красивую новогоднюю елку

Фото: Julianna Arjes / Unsplash

В городе Дзержинск Нижегородской области пройдет фестиваль-конкурс «Самая красивая новогодняя елка — 2024». Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу администрации Дзержинска.

Мероприятие состоится 25 декабря. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сделать елку из подручных материалов, а затем передать ее в парк «Радуга». Члены жюри будут оценивать концептуальность работы, творческий подход к ней, а также цветовое и декоративное решения.

Символ Нового года не должен превышать 2,5 метра. Кроме того, елка должна быть устойчива к любым погодным условиям. Отмечается, что использовать украшения, работающие от электричества, запрещено.

Ранее сообщалось, что новогодняя резиденция Деда Мороза открылась на поляне Азау у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Отмечается, что посетить ее могут все желающие.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Иностранки массово надевают шубы под русские песни и хотят быть «типичными славянками». Почему за этим следят миллионы?

      Главарь российской ОПГ 15 лет скрывался под документами иностранца

      У дельфинов-афалин обнаружили новое чувство

      В Польше заявили о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ. Генерал объяснил, в чем просчитался Киев

      В WhatsApp появилась новая функция

      Поставщикам ЖКУ начнут компенсировать расходы из главной «кубышки» России

      Алибасов прокомментировал выселение Федосеевой-Шукшиной

      Костомаров рассказал о предстоящей операции

      Врач раскрыла россиянам опасность популярного тренда с трусами поверх колготок

      На Украине пожаловались на используемые ВСУ истребители

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости