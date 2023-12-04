В Нижегородской области пройдет конкурс на самую красивую новогоднюю елку

В Дзержинске пройдет конкурс на самую красивую новогоднюю елку

В городе Дзержинск Нижегородской области пройдет фестиваль-конкурс «Самая красивая новогодняя елка — 2024». Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу администрации Дзержинска.

Мероприятие состоится 25 декабря. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сделать елку из подручных материалов, а затем передать ее в парк «Радуга». Члены жюри будут оценивать концептуальность работы, творческий подход к ней, а также цветовое и декоративное решения.

Символ Нового года не должен превышать 2,5 метра. Кроме того, елка должна быть устойчива к любым погодным условиям. Отмечается, что использовать украшения, работающие от электричества, запрещено.

Ранее сообщалось, что новогодняя резиденция Деда Мороза открылась на поляне Азау у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Отмечается, что посетить ее могут все желающие.

