В Петербурге годовалая девочка получила доской по голове из-за ссоры соседей

В Петербурге годовалая девочка получила доской по голове во время ссоры соседей

В петербургском районе Коломна годовалая девочка получила доской по голове во время ссоры соседей. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, все произошло в Дровяном переулке. Две горожанки так сильно были увлечены спором, что не заметили, как досталось ребенку. Последняя является дочерью одной из россиянок.

Девочку отвезли в больницу, там у нее диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализировать ее не стали, отпустили домой. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском суд приговорил к 3,5 года лишения свободы условно местную жительницу, избивавшую маленькую дочь. С 2020 по 2022 год женщина регулярно наказывала девочку за плохие оценки.