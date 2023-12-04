69-я параллель
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09:29, 4 декабря 202369-я параллель

В российский регион пришли 50-градусные морозы

Синоптики зафиксировали в трех районах Якутии мороз ниже 50 градусов

Фото: Айар Варламов / РИА Новости

В трех районах Якутии зафиксировали морозы ниже 50 градусов. Об этом сообщило Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram.

Так, столбики термометра опустились до минус 53 градусов в Верхоянске, до минус 52 — в Оймяконе, до минус 51 — в населенных пунктах Ытык-Кюель, Чурапча и Хабардино. 50-градусные морозы синоптики зафиксировали в Агме и Усть-Моме.

В российском регионе температура воздуха минус 45 градусов отмечается только в девяти районах. По всей республике отмечаются сильные морозы и туман, заявили метеорологи. По их данным, в регионе дует слабый ветер, однако в районах арктического побережья его порывы могут достигать от 9 до 14 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что на российские регионы надвигается аномальное похолодание, в отдельных регионах морозы будут достигать минус 40...50 градусов. Холоднее всего будет в Красноярском и Хабаровском краях, Магаданской области, в Якутии и на Чукотке.

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      Анастасия Шейкина
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