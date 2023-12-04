В российском городе перекрыли вокзал из-за эшелона с ранеными

В Волгограде перекрыли доступ к вокзалу из-за эшелона с ранеными

В Волгограде перекрыли доступ к вокзалу в связи с прибытием эшелона с ранеными из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает v1.ru.

Отмечается, что часть пострадавших доставили с поезда в госпитали, а остальные продолжили путь после получасовой остановки.

«Здесь оставили тяжелораненых, а мы дальше едем по госпиталям. Нам даже не сказали, где и кого оставят. Просто едем. У меня несерьезная травма. Осколочное ранение. Не уверен, что мне дадут отпуск, но буду надеяться. Могут и не дать. Будет ли операция, тоже неизвестно», — рассказал один из военнослужащих.

Ранее раненый военный Николай Голуб, принимавший участие в боевых действиях в составе разведгруппы, дал совет по адаптации к мирной жизни. Из-за ранений Голубу ампутировали ногу. После операции он проходил курс лечения в Москве. Николай получил бионический протез, деньги на него собрали его сослуживцы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.