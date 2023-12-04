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16:42, 4 декабря 2023Силовые структуры

В российском регионе нашли расчлененное тело женщины без головы и кистей

В Ингушетии на пустыре нашли расчлененное тело женщины без головы и кистей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Ингушетии на пустыре нашли расчлененное тело женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 3 декабря житель Назрани пошел на Альтиевское поле собирать шиповник. Там он заметил пострадавшую и позвонил в службу спасения. Силовики осмотрели территорию и на глубине метра обнаружили расчлененное тело женщины. У нее не было головы и кистей. Опознать потерпевшую пока не удалось.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области расчлененное тело мужчины нашли в реке Перовке, проходящей рядом с трассой «Скандинавия».

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      Екатерина Кашурникова
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