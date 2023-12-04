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07:41, 4 декабря 2023Россия

В России таксист жестоко избил пассажирку за мятую купюру и попал на видео

В Уфе водитель такси жестоко избил 29-летнюю многодетную мать за мятую купюру

В Уфе таксист жестоко избил 29-летнюю пассажирку за мятую купюру. Об этом сообщил адвокат Роман Петров, который представляет интересы женщины, пишет Ufa1.ru.

«Водитель напал на нее, избил очень жестоко. Ему не понравилась мятая купюра, она с ним полностью рассчиталась. Сначала он матом ее покрыл, а потом решил "поучить жизни" вот таким способом. В службе такси не дали его данных, принесли извинения и сказали, что с маршрута сняли», — рассказал Петров.

По его данным, мужчина напал на россиянку в ночь на понедельник, 4 декабря, когда так ехала домой. Известно, что пострадавшая женщина воспитывает четырех детей. Она написала заявление в полицию.

Telegram-канал UFADAYS также опубликовал момент нападения на многодетную россиянку. На кадрах видно, как таксист несколькими ударами сшибает женщину с ног и бьет. На другой видеозаписи показана пострадавшая женщина — она снимает себя и показывает, что после нападения она вся в крови.

Ранее в Екатеринбурге таксист избил пассажира под крики «русня поганая».
По словам потерпевшего, сразу после посадки водитель без каких-либо на то причин отказался его везти и попросил покинуть салон. Россиянин отказался, поскольку не хотел опаздывать и терять деньги за подачу машины. В ответ на это водитель силой выволок его из машины и начал бить.

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      Анастасия Шейкина
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