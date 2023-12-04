Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:32, 4 декабря 2023Мир

В США рассказали о спорах с Украиной из-за тактики контрнаступления ВСУ

WP: Киев объяснил США провал контрнаступления отсутствием воздушной поддержки
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: РИА Новости

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) связан с отсутствием поддержки с воздуха, большим количеством мин и танковых засад. Об этом главе Пентагона Ллойду Остину еще в начале июня рассказал бывший министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает The Washington Post (WP).

Отмечается, что на встрече в Брюсселе 15 июня спросил Ллойд спросил тогда еще занимавшего должность министра обороны Украины Резникова, почему украинские военные не использовали западное оборудование для разминирования, чтобы обеспечить более масштабную атаку. Экс-министр объяснил, что из-за отсутствия поддержки войск с воздуха единственным вариантом стал отказ от использования техники и проведение артиллерийского обстрела российских позиций. «Мы не можем маневрировать из-за большого количества наземных мин и танковых засад», — приводят ответ экс-министра в статье.

В публикации также уточняется, что США выступали против предложенной ВСУ тактики контрнаступления сразу по нескольким направлениям, но в итоге уступила украинской стороне. Позже Киев признал, что наступательная операция ВСУ не дала ожидаемых результатов.

Ранее стало известно, что США и Украина обвинили друг друга в ошибках при контрнаступлении ВСУ. Американские эксперты выяснили, что Украина недоработала в базовой военной тактике.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      У США заканчиваются деньги для помощи Украине. Почему Киев может лишиться поддержки Вашингтона?

      Раскрыты подробности «стройки века» в России

      Блогерша назвала самые дорогие и переоцененные туристические направления

      Россиянам назвали спортивный минимум для продления молодости

      19-летний футболист «Локомотива» оценил слухи о драке с Дзюбой

      Евросоюз объявит о начале переговоров с Украиной по вступлению

      Боня обратилась к журналистам на фоне нападок по поводу ее внешности

      В России высказались о проблемах с военной помощью США Украине

      Главный нефтеконкурент России не захотел слезать с сырьевой иглы

      Предложена гипотеза о существовании космических организмов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости