В США рассказали о спорах с Украиной из-за тактики контрнаступления ВСУ

WP: Киев объяснил США провал контрнаступления отсутствием воздушной поддержки

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) связан с отсутствием поддержки с воздуха, большим количеством мин и танковых засад. Об этом главе Пентагона Ллойду Остину еще в начале июня рассказал бывший министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает The Washington Post (WP).

Отмечается, что на встрече в Брюсселе 15 июня спросил Ллойд спросил тогда еще занимавшего должность министра обороны Украины Резникова, почему украинские военные не использовали западное оборудование для разминирования, чтобы обеспечить более масштабную атаку. Экс-министр объяснил, что из-за отсутствия поддержки войск с воздуха единственным вариантом стал отказ от использования техники и проведение артиллерийского обстрела российских позиций. «Мы не можем маневрировать из-за большого количества наземных мин и танковых засад», — приводят ответ экс-министра в статье.

В публикации также уточняется, что США выступали против предложенной ВСУ тактики контрнаступления сразу по нескольким направлениям, но в итоге уступила украинской стороне. Позже Киев признал, что наступательная операция ВСУ не дала ожидаемых результатов.

Ранее стало известно, что США и Украина обвинили друг друга в ошибках при контрнаступлении ВСУ. Американские эксперты выяснили, что Украина недоработала в базовой военной тактике.