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23:42, 4 декабря 2023Мир

В США высказались о прекращении помощи Украине

Салливан: США прекратят поставлять оружие Киеву, когда у них закончатся деньги
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Leah Millis / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь ВСУ, поставки оружия Украине прекратятся. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине», — сказал Салливан.

Советник американского лидера также призвал конгрессменов поддержать запрос главы Белого дома Джо Байдена, чтобы дать Соединенным Штатам возможность продолжать военную поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее Байден объяснил, почему Соединенные Штаты поддерживают Украину. По его словам, таким образом Вашингтон охраняет американские военные силы от прямого участия в конфликте. Американский лидер также выразил мнение, что поддержка Киева поможет предотвратить расширение конфликта.

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      Марина Совина
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