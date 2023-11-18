Байден объяснил причины поддержки Украины Вашингтоном

Байден: поддержка Вашингтоном Украины оградит военных США от участия в конфликте

Президент США Джо Байден объяснил, почему Соединенные Штаты поддерживают Украину. Об этом он заявил в статье для Washington Post.

По его словам, таким образом Вашингтон охраняет американские военные силы от прямого участия в конфликте. Глава Белого дома также выразил мнение, что поддержка Киева поможет предотвратить расширение конфликта. «Наша приверженность Украине сегодня — это инвестиция в нашу собственную безопасность», — заявил Байден.

Ранее стало известно, что Белый дом запросил более 61 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине в рамках общего пакета стоимостью почти 106 миллиардов долларов, который также включает финансирование Израиля.