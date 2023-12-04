В Турции зафиксировали два землетрясения с разницей в несколько минут

В Турции зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,5

На западе Турции произошли два землетрясения с разницей в несколько минут. Информация об этом появилась на сайте местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки зафиксировали в 10:42 и 10:45 утра по местному времени, которое совпадает с московским. Эпицентр обоих землетрясений находился возле города Муданья провинции Бурса. Очаг первого, магнитудой 5,1, залегал на глубине 4,7 километра. Второе землетрясение, в свою очередь, было слабее, его магнитуда составила 4,5. Толчки ощущались в европейской части Стамбула, а также в Бурсе, Коджаэли, Чанаккале, Биледжике и Сакарье.

На данный момент информация о пострадавших отсутствует. По словам главы МВД Турции Али Ерликая, ведутся проверки для подсчета ущерба после стихийного бедствия.

После случившегося сейсмолог и представитель AFAD ответил на вопрос о будущих подземных толчках в стране. «В Мраморном море много активных разломов, ожидающих прорыва. Нет смысла спрашивать, когда и какого размера землетрясение произойдет в дальнейшем», — заявил он.

О предыдущем землетрясении магнитудой 4,8 на востоке Турции сообщалось 1 декабря.