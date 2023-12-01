В Турции зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Малатья на востоке Турции

В провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение. Сейсмособытие зафиксировало главное управление метеорологии Турции и управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).

Подземные колебания магнитудой 4,8 были замечены в три часа ночи в районе Акчадаг. Очаг залегал на глубине семи километров.

Ранее сейсмолог Наджи Герюр предупредил жителей восточных районов Турции о вероятности землетрясения магнитудой 7,4.

Другой сейсмолог Джеляль Шенгер заявил, что Стамбулу в случае нового подземного толчка грозят катастрофические последствия вплоть до голода и эпидемии. Последнее сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в стране в феврале 2023 года и стало рекордным за последние 84 года.