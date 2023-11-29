Жителей Турции предупредили о риске мощного землетрясения

Сейсмолог Герюр: Турцию ожидает землетрясение магнитудой 7,4

Жителей восточных районов Турции ожидает землетрясение магнитудой 7,4. Об этом в эфире передачи Haber Global заявил член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений и ведущий сейсмолог страны Наджи Герюр, передает газета Cumhuriyet.

Под угрозой находится провинция Тунджели, в частности город Пюлюмюр. Сейсмоопасность исходит от разлома Йедису, проходящего между городами Эрзинджан и Карлыова. К западу от него проходит другой активный разлом, добавил ученый. Подземные толчки в этом районе случаются примерно каждые 250 лет. Последний раз землетрясение здесь произошло в конце XVIII века. Новую угрозу Герюр назвал неминуемой и потребовал провести исследование местных территорий для определения точного интервала повторения.

По данным геолога, население востока Турции будет ощущать землетрясения примерно год-полтора. Стамбул сильных толчков избежит, но повысить сейсмоустойчивость сооружений во всех городах страны крайне необходимо, подчеркнул эксперт. Герюр не впервые предупреждает турок о периоде разрушительных землетрясений. В августе он заявлял о важности совместной работы по подготовке к ним с участием муниципалитетов, центрального правительства и населения.

Другой сейсмолог Джеляль Шенгер предрек Стамбулу катастрофические последствия в случае нового подземного толчка, вплоть до голода и эпидемии. Последнее сильное землетрясение магнитудой 7,7 в стране произошло в феврале 2023 года и стало рекордным за последние 84 года.