Впавшая в депрессию после развода россиянка жестоко избила 11-месячного сына

Жительница Лангепаса нанесла не менее шести ударов по голове 11-месячному сыну

Жительница Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) жестоко избила 11-месячного сына. По данным портала «Мегаполис Югра», впавшая в депрессию после развода россиянка нанесла ребенку не менее шести ударов по голове.

Малыш получил тяжелые травмы, медикам не удалось его спасти. Как утверждает издание, в день случившегося 39-летняя женщина была пьяна.

У жительницы Лангепаса остался 13-летний сын, который сейчас проживает вместе с отцом.

Сотрудники правоохранительных органов задержали россиянку. В ее отношении было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Апатитах Мурманской области 20-летняя мать расправилась с 11-месячным сыном из-за нежелания менять ему подгузник.

Россиянка и ее 19-летний муж воспитывали еще трехлетнего сына. Его после инцидента изъяли из семьи.