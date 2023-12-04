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18:20, 4 декабря 2023Интернет и СМИ

В США назвали маловероятной победу Украины в конфликте с Россией

Washington Post: годы конфликта и разрушений более вероятны, чем победа Украины
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Годы непрекращающегося конфликта с Россией и разрушений более вероятный сценарий для Украины, чем победа. Успех Киева назвали маловероятным журналисты американской газеты Washington Post (WP).

Издание сделало разбор возможных причин неудач украинского контрнаступления. В материале говорится, что 2023 год начинался с решимости Запада и уверенных заявлений президента Украины Владимир Зелинского о победе, однако сейчас эти настроения становятся все более блеклыми.

Журналисты считают, что мировое сообщество переключило внимание на Ближний Восток, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии неопределенности, в то время как боевой дух армии падает. «Все это говорит о том, что намного более вероятны годы войны и разрушений, чем победа Украины», — отмечают обозреватели.

В материале также говорится, что неуспех контрнаступления ВСУ отрезвил западные страны, которые начали ставить вопрос о будущем Украины. «На это уйдет много лет и много крови. Готов ли к этому Киев?» — приводит газета слова неназванного британского чиновника.

Ранее журналисты британского еженедельника The Economist выразили мнение, что Россия может одержать победу в конфликте с Украиной из-за нерешительности западных союзников Киева. Вместе с тем журналисты отметили, что конфликт может продлиться еще долгое время, однако Россия в 2024 году будет в более выгодном положении для его продолжения.

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      Олег Давыдов
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