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19:46, 4 декабря 2023Экономика

Запасы газа в европейских хранилищах снизились

GIE: запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 94,39 %

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

К началу декабря 2023 года объемы запасов топлива в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) опустились ниже отметки в 95 процентов от их суммарной вместимости и упали до уровня в 94,39 процента. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что в субботу, 2 декабря, запасы топлива в европейских ПХГ снизились на 0,41 процентного пункта. При этом текущий уровень резервов продолжает оставаться выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет. Разница, согласно оценкам экспертов, составляет десять процентных пункта.

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В то же время низкая производительность европейских терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) пока не позволяет создать оптимальную подушку безопасности для бесперебойного прохождения всего отопительного сезона, считают аналитики. Если в ноябре их производительность оценивалась на уровне в 62 процента, то в начале декабря — на отметке в 60 процентов. Несмотря на это, пока ситуация с газовой обеспеченностью региона находится под контролем, резюмируют эксперты.

Отопительным сезоном в Европе считается временной отрезок с ноября по март включительно. Таким образом, к настоящему времени региону удалось пройти пятую часть периода пикового спроса на энергетические ресурсы. Оптимизма европейским потребителям вселяет и продолжающееся падение биржевых цен на газ. Так, в ходе торгов 4 декабря на лондонской площадке ICE стоимость тысячи кубометров топлива по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF в моменте сокращалась более чем на четыре процента, до уровня в 470 долларов.

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      Анатолий Акулов
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