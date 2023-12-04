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13:21, 4 декабря 2023Экономика

Стоимость газа в Европе упала

Биржевые цены на газ в Европе в начале недели упали на четыре процента
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Стоимость фьючерсных контрактов на январские поставки природного газа по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF в понедельник, 4 декабря, после некоторого роста в пятницу упала более чем на четыре процента, до уровня 470 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На этой неделе в Европе ожидается повышение температуры, что снизит востребованность топлива, а значит, и окажет влияние на биржевые цены. При этом рекордные запасы газа в хранилищах по состоянию на декабрь исключают резкое повышение цен.

Котировки TTF1! от TradingView

В октябре цены на газ в Европе колебались между 415 долларами и 560 долларами за тысячу кубометров, что было связано как с повреждением газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, так и с началом операции Израиля в секторе Газа. Оба фактора могли повлиять на уровень поставок в Европу и спровоцировать более быстрое опустошение хранилищ.

В ноябре на фоне снижения угрозы реализации обоих сценариев средняя стоимость газа составляла 510 долларов за тысячу кубометров. По итогам третьего квартала газ в Европе в среднем обходился в 380 долларов за тысячу кубометров, однако исторически в зимний период топливо в Европе стоит дороже, чем летом.

Ранее сообщалось, что закупочная цена на природный газ, который «Газпром» поставляет в Молдавию, в декабре вырастет до 831,04 доллара за тысячу кубометров, что в полтора раза дороже, чем в Европе.

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      Платон Щукин
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