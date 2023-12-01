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13:39, 1 декабря 2023Экономика

Цена российского газа для Молдавии оказалась в 1,5 раза выше европейской

Цена российского газа для Молдавии в декабре составила $831 за тысячу кубометров

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Закупочная цена на природный газ, который «Газпром» поставляет в Молдавию, в декабре вырастет до 831,04 доллара за тысячу кубометров. Весь полученный объем будет направлен в Приднестровье. Об этом сообщил глава «Молдовгаза» Вадим Чебан, пишет РИА Новости.

Стоимость газа по индексу нидерландского хаба TTF, который является крупнейшей в Европе площадкой, по состоянию на 1 декабря опустилась ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, республика в рамках продолжающегося конфликта с российским монополистом получает российский газ примерно в полтора раза дороже.

В сентябре молдавское руководство заявило о завершении аудита исторического долга «Молдовгаза» перед «Газпромом», проведенного норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance. Он показал, что реальная задолженность компании перед поставщиком составляет только 8,6 миллиона долларов.

«Газпром» не согласился с такой оценкой и по-прежнему настаивает на выплате 709 миллионов долларов. В том числе компания указывает на нарушение условий аудита, о которых ранее договорились стороны, например, на срыв сроков, когда необходимо было провести оценку контрактов и поставок. На этом фоне Молдавия объявила о курсе на отказ от закупок российского газа. В качестве альтернативного поставщика может выступить Турция.

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      Платон Щукин
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