Россиянам дали совет насчет вложений в золото

Экономист Беляев: рекордное подорожание золота не является сигналом к покупке

Достижение золотом рекордной стоимости не должно служить сигналом к тому, что нужно стараться его покупать, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он дал россиянам совет насчет вложений в драгметалл.

В качестве причин подорожания золота и криптовалют экономист назвал неуверенность людей в дальнейшем развитии событий на геополитической арене, а также утрату позиций долларом. По его словам, вышеперечисленные причины заставляют людей искать более надежные активы для вложения средств, что приводит к их подорожанию.

Несмотря на то, что золото считается наиболее надежным вариантом вложения средств, к этому активу необходимо относиться очень осторожно, предупредил собеседник «Ленты.ру». Он отметил, что рассчитывать на то, что золото гарантированно сохранит деньги, не стоит.

Тут развилка равновеликая. Оно может сейчас как слегка подорожать, так и упереться в потолок, а затем начать дешеветь. Если вкладываться, то в расчете на то, что это на многие годы. В долгосрочной тенденции золото можно рассматривать как стабильный инструмент Михаил Беляев экономист

«Конечно, вкладываться в золото можно в качестве разнообразия, если позволяют средства, если вы можете купить слиток. А если у вас совсем небольшие средства, лучше банковского вклада сейчас ничего не посоветуешь, потому что можно под процент пожить на короткий период, а золото никуда не убежит», — поделился аналитик.

Желающим приобрести актив экономист напомнил, что покупка слитков сопровождается дополнительными хлопотами в вопросах его хранения и дальнейшей реализации. Он также рассказал, что существует мелкооптовая торговля золотом, когда продаются инвестиционные монеты, малоразмерные слитки и прочее. Кроме того, для вложений можно рассмотреть банковские металлические счета.

«Вы приносите деньги в банк. Вам по текущей цене оценивают, сколько это в граммах и когда вам надо получить наличные деньги, там смотрят, сколькими граммами вы владеете, по текущей цене эти граммы пересчитывают и выдают вам деньги. Преимущества какие — вам не надо думать о хранении этого золота и продаже», — заключил Беляев.

Ранее мировые цены на золото установили новый исторический рекорд — 4 декабря стоимость унции драгоценного металла превысила 2,15 тысячи долларов.