Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:14, 4 декабря 2023Ценности

Звезда сериала «Ход королевы» снялась в откровенном боди для журнала

Фото: @zoeygrossman

Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой снялась в откровенном образе для японской версии журнала Elle. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) стилиста-парикмахера Грегори Рассела.

27-летняя звезда сериала «Ход королевы» предстала перед камерой в блестящем бежевом боди с декольте на талии. При этом предмет гардероба был украшен розовыми бантами, создавая эффект широких плеч. Также артистка надела минималистичные колье и браслеты, сделала французский маникюр с двумя розовыми оттенками лака и подчеркнула глаза и губы с помощью косметики.

Материалы по теме:
«Взрыв радости и секса» Голые богини, перья и голуби: как прошла Неделя моды в Лондоне
«Взрыв радости и секса»Голые богини, перья и голуби: как прошла Неделя моды в Лондоне
21 сентября 2023
Каждый год мир с придыханием ждет бала Met Gala. На что идут звезды, чтобы поразить публику: самые эпатажные образы
Каждый год мир с придыханием ждет бала Met Gala.На что идут звезды, чтобы поразить публику: самые эпатажные образы
18 ноября 2023

Парикмахер уложил волосы знаменитости в гладкий пучок, оставив несколько прядей у лица. Известно, что автором съемки стала американский фотограф Зои Гроссман.

Ранее американская актриса Ева Лонгория снялась в откровенном наряде для американской версии журнала Elle. Знаменитость примерила на голое тело черный жакет-кейп марки Michael Kors с глубоким декольте, которое обнажало часть ее бюста.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны захотело изменить требования к состоянию здоровья для службы. С какими болезнями не берут в армию?

      На Украине признали ведение позиционной борьбы с Россией

      Мужчин предупредили об опасности отказа от мастурбации для здоровья

      Женщина назвала неожиданную причину любви к сексу с мужем с маленьким пенисом

      Обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 лет лишения свободы

      Россиян захотели наказывать за ложные доносы на семью

      В США представили реактивный дрон-перехватчик с вертикальным взлетом

      Стоимость биткоина впервые за полтора года превысила 40 тысяч долларов

      Россиян призвали не мириться с необычным видом измены

      Губернатор отреагировал на убийство школьника на остановке в Иркутске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости