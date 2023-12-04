Звезда сериала «Ход королевы» снялась в откровенном боди для журнала

Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой снялась в откровенном образе для японской версии журнала Elle. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) стилиста-парикмахера Грегори Рассела.

27-летняя звезда сериала «Ход королевы» предстала перед камерой в блестящем бежевом боди с декольте на талии. При этом предмет гардероба был украшен розовыми бантами, создавая эффект широких плеч. Также артистка надела минималистичные колье и браслеты, сделала французский маникюр с двумя розовыми оттенками лака и подчеркнула глаза и губы с помощью косметики.

Парикмахер уложил волосы знаменитости в гладкий пучок, оставив несколько прядей у лица. Известно, что автором съемки стала американский фотограф Зои Гроссман.

Ранее американская актриса Ева Лонгория снялась в откровенном наряде для американской версии журнала Elle. Знаменитость примерила на голое тело черный жакет-кейп марки Michael Kors с глубоким декольте, которое обнажало часть ее бюста.