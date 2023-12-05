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12:19, 5 декабря 2023Россия

Ан-12 приготовился к аварийной посадке в российском регионе

Ан-12 приготовился к аварийной посадке в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре. Об этом со ссылкой на источник сообщает «112» в своем Telegram-канале.

По данным источника, на борту самолета, летевшего из Певека, находятся восемь человек. Предварительной причиной аварийной посадки назвали отказ триммера руля управления.

В октябре сообщалось, что в российском военно-транспортном самолете Ан-12 во время полета загорелась кабина. Экипаж борта, следовавшего по маршруту из Сызрани в Санкт-Петербург, доложил диспетчерам о задымлении, находясь над Самарской областью. Причиной задымления стало замыкание проводки.

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      Варвара Кошечкина
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