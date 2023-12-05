Армения и США обсудили вопросы оборонного сотрудничества

Секретарь Совбеза Армении Григорян обсудил оборонное сотрудничество с США

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил вопросы оборонного сотрудничества с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам главы Совбеза, встреча прошла в ходе его визита в Соединенные Штаты Америки. В рамках диалога стороны обсудили вопросы двустороннего оборонного сотрудничества и подчеркнули необходимость обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

Он также рассказал, что вместе с зампомощника Минобороны США они рассмотрели реализацию двусторонних совместных программ и углубление взаимодействия между вооруженными силами двух стран в рамках миротворческой деятельности.

Ранее стало известно, что власти Армении отказались подавать в суд иск против России из-за поставок ранее оплаченного оружия. В Ереване также выразили надежду на то, что решить данный вопрос удастся в атмосфере партнерства.