Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:45, 5 декабря 2023Бывший СССР

Армения и США обсудили вопросы оборонного сотрудничества

Секретарь Совбеза Армении Григорян обсудил оборонное сотрудничество с США

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил вопросы оборонного сотрудничества с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам главы Совбеза, встреча прошла в ходе его визита в Соединенные Штаты Америки. В рамках диалога стороны обсудили вопросы двустороннего оборонного сотрудничества и подчеркнули необходимость обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

Он также рассказал, что вместе с зампомощника Минобороны США они рассмотрели реализацию двусторонних совместных программ и углубление взаимодействия между вооруженными силами двух стран в рамках миротворческой деятельности.

Ранее стало известно, что власти Армении отказались подавать в суд иск против России из-за поставок ранее оплаченного оружия. В Ереване также выразили надежду на то, что решить данный вопрос удастся в атмосфере партнерства.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент принял оплату?» Пресс-секретарь Байдена завершила брифинг после неудобного вопроса

      Раскрыты цели гигантской транспортной артерии России

      В Румынии заявили о возможности сыграть ключевую роль в восстановлении Украины

      Назван самый благополучный для жизни в России регион

      Стало известно о запрете сотрудникам ЦБ использовать технику Apple

      Анонсировано заседание совета «Движения первых» с участием Путина

      В Кремле рассказали о глобальной роли Путина

      Описан вред ИИ для окружающей среды

      Звезда «Игры престолов» вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

      На чемпионате Европы по футболу будут играть мячом с чипом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости