Армения отказалась от суда с Россией из-за поставок оружия

Армения отказалась подавать в суд на Россию из-за поставок оплаченного оружия

Власти Армении отказались подавать в суд иск против России из-за поставок ранее оплаченного оружия. Об этом сообщает «Sputnik Армения»

«Поставки оружия не было, но до суда не дойдет»,— заявил на брифинге заместитель министра обороны республики Грачья Саркисян.

Он отметил, что лично с соглашением о закупке данной партии вооружений не знаком, так как оно было подписано до его вступления в должность.

Саркисян также выразил надежду, что вопрос поставок ранее оплаченного оружия будет решен в атмосфере партнерства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил обвинил Россию в невыполнении сделки по поставке оружия. В качестве варианта разрешения ситуации он предложил сокращение долга Армении перед Россией.