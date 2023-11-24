Пашинян обвинил Россию в невыполнении сделки по продаже оружия

Пашинян: Россия может сократить долг Армении из-за задержки в поставке оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не поставила уже оплаченное Ереваном оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Среди вариантов разрешения ситуации — сокращение долга Армении перед Россией.

По словам Пашиняна, в Ереване понимают, что Москве самой нужно оружие, поэтому стороны должны найти выход из сложившейся ситуации.

Накануне, 24 ноября Пашинян заявил, что хотел бы обсудить армяно-российские отношения на самом высоком уровне. Кроме того, армянский премьер рассказал, что действия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не соответствуют интересам Еревана.