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15:18, 5 декабря 2023Бывший СССР

Названы последствия потери ВСУ основного пути снабжения под Артемовском

Военный эксперт Живов: ВСУ будут испытывать боеприпасный голод под Артемовском
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

После того как Вооруженные силы (ВС) РФ перерезали основной пусть снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовско-соледарском направлении, украинские военные будут испытывать боеприпасный голод на этом участке фронта. О ситуации в регионе «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Живов.

«Перерезание артерии снабжения обеспечит противнику боеприпасный голод в этом районе, и здесь речь идет о том, что мы в какой-то момент полностью выкинем противника из-под Донецка, одновременно он уйдет из-под Бахмута, Авдеевки и Марьинки», — объяснил специалист.

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Алексей Живоввоенный эксперт

Живов также рассказал о стратегии российских военных на этом направлении специальной военной операции (СВО).

«Идея в целом одна: идет полуохват Авдеевки, который постепенно превратится в котел. Чуть правее идут бои за Клещеевку и Бахмут. За сам Бахмут бои не идут, но украинские войска на протяжении многих месяцев пытались сделать с Бахмутом то же самое, что мы сделали с Клещеевкой, — охватить с двух сторон, перерезать нам снабжение и зайти в город. По последним данным, из этого ничего не вышло, ВСУ были выбиты со своих позиций, и мы пошли вокруг Бахмута уже наступать», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что российские отряды добровольческого штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки Вооруженных сил Украины на артемовско-соледарском направлении. Об этом сообщил представитель корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов. По его словам, те украинские военные, которые находились в Артемовском или на северо-западе Артемовска (украинское название — Бахмут), оказались под огневым контролем.

«Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского (украинское название — Хромово). Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ», — рассказал Селиванов.

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      Кирилл Садовский
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