Байдена уличили в получении денег от компании сына

В Конгрессе США заявили, что Байден ежемесячно получал деньги от компании сына

Надзорный комитет Палаты представителей заявил, что американский президент Джо Байден ежемесячно получал денежные суммы от компании его сына Хантера. Об этом сказано в пресс-релизе комитета, пишет РИА Новости.

Комитет, контролируемый республиканцами, ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по миру.

«Сегодня председатель комитета палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер обнародовал банковские записи, свидетельствующие, что бизнес-структура Хантера Байдена осуществляла прямые ежемесячные платежи Джо Байдену», — сказано в заявлении.

Эксперты утверждают, что корпорация Owasco PC, в свою очередь, получала средства от «компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм». Конгрессмены считают, что выплаты Байдену демонстрируют, что политик, вопреки его собственным заявлениям, получал выгоду от «практикуемых его семьей схем торговли влиянием».

В конце сентября стало известно, что бизнесмены Фрэнсис и Джеймс Байдены, приходящиеся действующему президенту США младшими братьями, использовали политическое влияние семьи в деловых целях.

Бывшие партнеры Байденов по бизнесу вспоминают, что братья пытались произвести на них впечатление и «продемонстрировать свою связь с властью», периодически прерывая деловые встречи ради звонка «большому парню», под которым они подразумевали главу США.

Также в сентябре текущего года сообщалось, что сын президента Хантер Байден участвовал в разработке и реализации плана и привлек отца для закрытия дела против украинской газодобывающей компании Bursima в 2014 и 2015 годах.