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00:04, 5 декабря 2023Мир

Байдена уличили в получении денег от компании сына

В Конгрессе США заявили, что Байден ежемесячно получал деньги от компании сына
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / via Globallookpress.com

Надзорный комитет Палаты представителей заявил, что американский президент Джо Байден ежемесячно получал денежные суммы от компании его сына Хантера. Об этом сказано в пресс-релизе комитета, пишет РИА Новости.

Комитет, контролируемый республиканцами, ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по миру.

«Сегодня председатель комитета палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер обнародовал банковские записи, свидетельствующие, что бизнес-структура Хантера Байдена осуществляла прямые ежемесячные платежи Джо Байдену», — сказано в заявлении.

Эксперты утверждают, что корпорация Owasco PC, в свою очередь, получала средства от «компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм». Конгрессмены считают, что выплаты Байдену демонстрируют, что политик, вопреки его собственным заявлениям, получал выгоду от «практикуемых его семьей схем торговли влиянием».

В конце сентября стало известно, что бизнесмены Фрэнсис и Джеймс Байдены, приходящиеся действующему президенту США младшими братьями, использовали политическое влияние семьи в деловых целях.

Бывшие партнеры Байденов по бизнесу вспоминают, что братья пытались произвести на них впечатление и «продемонстрировать свою связь с властью», периодически прерывая деловые встречи ради звонка «большому парню», под которым они подразумевали главу США.

Также в сентябре текущего года сообщалось, что сын президента Хантер Байден участвовал в разработке и реализации плана и привлек отца для закрытия дела против украинской газодобывающей компании Bursima в 2014 и 2015 годах.

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      Марина Совина
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