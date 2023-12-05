Госдеп сравнил возможность дальнейшей помощи Украине с пустой бочкой

Госдеп: США находятся «на дне бочки» в вопросе дальнейшей помощи Украине

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер оценил дальнейшую возможность США предоставлять Украине военную помощь, сравнив сложившуюся ситуацию с пустой бочкой, сообщает РИА Новости.

«Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», — заявил он.

По словам Миллера, Вашингтон уверен в том, что украинским военным будет очень тяжело зимой. Он также выразил надежду на то, что американские конгрессмены поддержат усилия Белого дома по предоставлению Киеву дальнейшей помощи.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл сумму оборонных и критически важных расходов в 2023 году. По его словам, она составила порядка 93 миллиардов долларов.