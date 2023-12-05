Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:31, 5 декабря 2023Мир

Госдеп сравнил возможность дальнейшей помощи Украине с пустой бочкой

Госдеп: США находятся «на дне бочки» в вопросе дальнейшей помощи Украине

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер оценил дальнейшую возможность США предоставлять Украине военную помощь, сравнив сложившуюся ситуацию с пустой бочкой, сообщает РИА Новости.

«Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», — заявил он.

По словам Миллера, Вашингтон уверен в том, что украинским военным будет очень тяжело зимой. Он также выразил надежду на то, что американские конгрессмены поддержат усилия Белого дома по предоставлению Киеву дальнейшей помощи.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл сумму оборонных и критически важных расходов в 2023 году. По его словам, она составила порядка 93 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили случаи заболевания микоплазменной пневмонией. Что известно о возбудителе и возможна ли новая эпидемия?

      Госдеп сравнил возможность дальнейшей помощи Украине с пустой бочкой

      Ермак допустил поражение Украины в конфликте с Россией

      «Спартак» обыграл «Динамо» в матче КХЛ с 15 голами

      Президент Израиля посчитал оправданным большое количество жертв в секторе Газа

      Российских офицеров впервые осудили за неотражение внезапного нападения ВСУ

      Путин раскрыл планы на семь лет вперед

      В ХАМАС отказались назвать число пленных израильских солдат

      Госдеп сделал России новое предложение по обмену Уилана

      На Украине подписали закон о налоговых проверках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости