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21:32, 5 декабря 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли сумму оборонных и критически важных расходов в 2023 году

Премьер Шмыгаль: Украина потратила на оборону 93 млрд долларов в 2023 году
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Thomas Imo / Globallookpress.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл сумму оборонных и критически важных расходов в 2023 году. По его словам, она составила порядка 93 миллиардов долларов.

«В этом году мы потратили 3,4 триллиона гривен. Прежде всего на безопасность и оборону, а также на критически важные бюджетные статьи расходов», — уточнил политик.

Шмыгаль добавил, что дефицит бюджета в размере более одного триллиона гривен (27,3 миллиарда долларов) Киев покрывает при поддержке партнеров.

Он отметил, что за 11 месяцев 2023 года Украина получила внешнее финансирование на сумму 37,4 миллиарда долларов, из них 14 миллиардов — через фонды Всемирного банка.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал тяжелым положение Украины с учетом того, что выделенные американской администрации денежные средства на поддержку ВСУ закончатся «очень скоро».

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      Марина Совина
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