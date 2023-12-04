В США назвали тяжелым положение Украины

Госдеп: положение Украины тяжелое, деньги на поддержку очень скоро закончатся

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал тяжелым положение Украины с учетом того, что выделенные американской администрации денежные средства на поддержку ВСУ закончатся «очень скоро». Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается запроса на дополнительное финансирование, то мы абсолютно обеспокоены, что уровень средств иссякает», — сказал он.

По его словам, из первоначально выделенных американским конгрессом президенту США Джо Байдену средств потрачено уже свыше 97 процентов от общей суммы.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о критическом моменте в финансовой поддержке Украины. По его словам, в настоящее время у американского руководства нет прежней гибкости для финансирования Вооруженных сил Украины.