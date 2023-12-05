Британия запустит наблюдательные полеты над Израилем и Газой
Минобороны Британии запустит наблюдательные полеты над Израилем и Газой
Минобороны Великобритании запустит наблюдательные полеты над Израилем и сектором Газа. Об этом сообщает британское правительство, передает Reuters.
Самолеты не будут вооружены и не будут выполнять боевую роль, их задача будет заключаться исключительно в поиске заложников, заявили в правительстве. Соответствующим органам, ответственным за освобождение заложников, будет передаваться только информация для освобождения пленных.
Ранее ЦАХАЛ рассказал о разведданных о местонахождении заложников в Газе. Согласно оценкам израильской стороны, в общей сложности в Газе находятся еще 137 заложников.