ЦАХАЛ рассказал об имеющихся разведданных о местонахождении заложников в Газе

ЦАХАЛ: у военных есть разведывательная информация о местонахождении заложников

Израильские военные располагают разведывательной информацией о местонахождении заложников в секторе Газа. Об имеющихся разведданных рассказал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус, сообщает Die Welt.

«Да, у нас есть такие данные. Но, я не вправе делиться этими подробностями из-за деликатности вопроса, и, конечно, это поставило бы под угрозу наши усилия в будущем», — сказал он.

По его словам, этот вопрос является главным приоритетом для израильских разведывательных организаций, в том числе военных. Отмечается, что, согласно оценкам израильской стороны, в общей сложности в Газе находятся еще 137 заложников.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что освободило всех женщин и детей, которые были заложниками движения в секторе Газа. Заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури добавил, что оставшиеся у ХАМАС заложники — израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в ЦАХАЛ.