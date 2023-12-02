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23:10, 2 декабря 2023Мир

ХАМАС заявило об освобождении всех женщин и детей среди заложников

ХАМАС заявило об освобождении всех женщин и детей среди заложников в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Adel Al Hwajre / Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были заложниками движения в секторе Газа, заявил заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, передает телеканал Al Jazeera.

Израиль указывает, что в заложниках у ХАМАС остаются женщины и дети, отметил он. «Мы заявили, что их нет. Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться», — уточнил он.

Салех аль-Арури добавил, что оставшиеся у ХАМАС заложники — израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля.

Ранее Израиль обвинил ХАМАС в срыве гуманиарной паузы. По данным израильской стороны, движение до сих пор держит в заложниках 17 женщин и детей. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлениии боевых действий в Газе.

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      Марина Совина
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