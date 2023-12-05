Бывшего замглавы Минцифры России оставили под арестом до весны

В Москве суд продлил арест экс-замглавы Минцифры Паршина по делу о взятке

Басманный суд Москвы продлил арест бывшего заместителя главы Минцифры России Максима Паршина до весны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Паршин пробудет под стражей до 12 марта 2024 года. До этой даты арест также продлили генеральному директору «БФТ-холдинг» Александру Моносову, которого следствие считает взяткодателем.

Экс-замминистра обвиняется в получении особо крупной взятки. 7 сентября суд продлил его арест до 12 декабря.

Паршин был назначен на пост заместителя министра цифрового развития России 16 августа 2018 года по решению бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Он курировал программу поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений. С должности его сняли 21 июля.