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14:58, 7 сентября 2023Силовые структуры

Бывшего замглавы Минцифры России оставили под арестом до зимы

Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры Паршину по делу о взятке
Максим Паршин

Максим Паршин. Фото: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил срок ареста до зимы бывшему замглавы Минцифры России Максиму Паршину, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следователя. Также под стражей остался до 12 декабря второй фигурант дела — бизнесмен Александр Моносов, которого следствие считает взяткодателем.

Слушания проходили в закрытом режиме.

26 июля Мосгорсуд отправил обоих в СИЗО, отменив по протесту прокуратуры меру пресечения в виде домашнего ареста.

21 июля сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин освободил Максима Паршина от должности замглавы Минцифры. Он был назначен на пост заместителя министра цифрового развития России 16 августа 2018 года по решению бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Паршин курировал программу поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.

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    Любовь Ширижик
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