Бывшего замглавы Минцифры России оставили под арестом до зимы

Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры Паршину по делу о взятке

Басманный суд Москвы продлил срок ареста до зимы бывшему замглавы Минцифры России Максиму Паршину, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следователя. Также под стражей остался до 12 декабря второй фигурант дела — бизнесмен Александр Моносов, которого следствие считает взяткодателем.

Слушания проходили в закрытом режиме.

26 июля Мосгорсуд отправил обоих в СИЗО, отменив по протесту прокуратуры меру пресечения в виде домашнего ареста.

21 июля сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин освободил Максима Паршина от должности замглавы Минцифры. Он был назначен на пост заместителя министра цифрового развития России 16 августа 2018 года по решению бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Паршин курировал программу поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.