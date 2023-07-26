Мосгорсуд отменил домашний арест бывшего замглавы Минцифры Паршина

Экс-замглавы Минцифры Максима Паршина отправили в СИЗО по делу о взятке

Мосгорсуд удовлетворил представление прокуратуры об отмене решения о домашнем аресте экс-замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого во взятке. Об этом в среду, 26 июля в своем Telegram-канале сообщает издание «Коммерсантъ».

На время следствия Максима Паршина отправили в СИЗО. В ходе судебного заседания в Мосгорсуде судья огласила представления прокуратуры об ужесточении меры пресечения, из которого следовало, что подсудимый не признает своей вины и не выражает раскаяния.

21 июля сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин освободил Максима Паршина от должности замглавы Минцифры. Паршин был назначен на пост заместителя министра цифрового развития России 16 августа 2018 года по решению бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Паршин курирует программу поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.