Чиновники в США разочаровались реакцией Байдена на теракты в Красном море

Politico: реакция Байдена на теракты в Красном море разочаровала чиновников США

Реакция президента Джо Байдена на недавние теракты йеменских повстанцев хуситов против коммерческих судов США в Красном море разочаровала некоторых чиновников. В частности, их возмутила попытка замолчать инцидент, несмотря на участие в отражении атаки корабля Военно-морских сил (ВМС) США «Карни». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Люди думают, что это связано с Израилем, а поскольку в секторе Газа действуют жестко, никто ничего не говорит. Мир должен осудить это», — заявил один из чиновников.

Издание также приводит слова адмирала Кристофер Грейди, заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он назвал нападения на корабли США в Красном море «большим событием», также подчеркнул, что это «в значительной степени расширение, возможно, более крупного конфликта между Израилем и ХАМАС». Подобные заявления противоречат недавним сообщениям Пентагона, где призывалось отделять происходящие события друг от друга.

Ранее йеменские хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» с помощью дронов атаковали торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе в Красном море. Отмечается, что американские и израильские военные корабли отразили атаку. Время нападения не сообщается.