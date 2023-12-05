Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:48, 5 декабря 2023Культура

Дочь Пригожина решилась на пластическую операцию

Starhit: дочь продюсера Пригожина Даная решила сделать пластическую операцию

Фото: Alena Kalita / Russian Look / Global Look Press

Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная в беседе с изданием Starhit призналась, что решила сделать пластическую операцию.

Как рассказала 26-летняя девушка, после рождения ребенка на протяжении многих месяцев она худела с помощью диетолога. Благодаря спортивным нагрузкам ей удалось похудеть на 30 кг. «Однако вес остановился и не двигается», — посетовала она.

Пригожина пожаловалась, что сделанное кесарево сечение спровоцировало формирование втянутого рубца, выше которого появились складки. Это доставляет ей дискомфорт и мешает дальнейшим занятиям.

«С пластическим хирургом была согласована операция с целью устранения физических факторов мешающих занятиям спортом и дальнейшему преображению», — рассказала дочь продюсера. Она подчеркнула, что эту операцию можно назвать профилактической, поскольку ее цель — не столько эстетический эффект, сколько «шаг к улучшению качества жизни».

Ранее Даная Пригожина перенесла микроинсульт. «Тут причин много: первое, конечно, стрессы и последствия аварии шестилетней давности. Удары не прошли бесследно», — сказала она.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Курс евро превысил 99 рублей

      Раскрыта стратегия Белого дома по сектору Газа после завершения конфликта

      В Москве пенсионер выпил жидкость для снятия лака и попал в реанимацию

      Сейсмолог высказался о возможном крупном землетрясении в Турции

      Дочь Пригожина решилась на пластическую операцию

      Отец актера Гармаша попал в реанимацию

      Российский подросток ударил ножом школьника из-за ревности к однокласснице

      Двухлетний российский ребенок отравился тяжелым наркотиком и попал в реанимацию

      Стало известно о снижении интенсивности огня ВСУ на одном из направлений

      Нефть назвали главным экспортным товаром США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости