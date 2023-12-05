Дочь Пригожина решилась на пластическую операцию

Starhit: дочь продюсера Пригожина Даная решила сделать пластическую операцию

Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная в беседе с изданием Starhit призналась, что решила сделать пластическую операцию.

Как рассказала 26-летняя девушка, после рождения ребенка на протяжении многих месяцев она худела с помощью диетолога. Благодаря спортивным нагрузкам ей удалось похудеть на 30 кг. «Однако вес остановился и не двигается», — посетовала она.

Пригожина пожаловалась, что сделанное кесарево сечение спровоцировало формирование втянутого рубца, выше которого появились складки. Это доставляет ей дискомфорт и мешает дальнейшим занятиям.

«С пластическим хирургом была согласована операция с целью устранения физических факторов мешающих занятиям спортом и дальнейшему преображению», — рассказала дочь продюсера. Она подчеркнула, что эту операцию можно назвать профилактической, поскольку ее цель — не столько эстетический эффект, сколько «шаг к улучшению качества жизни».

Ранее Даная Пригожина перенесла микроинсульт. «Тут причин много: первое, конечно, стрессы и последствия аварии шестилетней давности. Удары не прошли бесследно», — сказала она.