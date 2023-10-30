Дочь Иосифа Пригожина перенесла микроинсульт

KP.RU: 26-летняя дочь Иосифа Пригожина рассказала о болезни

Дочь российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина, 26-летняя Даная Пригожина, перенесла микроинсульт. Об этом сообщает KP.RU.

Девушка призналась, что ей непросто говорить о своей болезни. «Но я понимаю, что скрыть это не получится. Я перенесла микроинсульт, тут причин много: первое, конечно, стрессы и последствия аварии шестилетней давности. Удары не прошли бесследно», — сказала она.

Дочь продюсера отметила, что на данный момент проходит интенсивное лечение. «Уколы дома, то мама, то муж делает. Самое важное для меня — это поддержка, поддержка близких», — добавила она.

В марте Даная Пригожина рассказала, что начала работать водителем такси. По словам девушки, такое решение она приняла из-за того, что ее супруг Евгений, работающий в полиции, неудачно упал, получив сотрясение мозга и множественные ушибы.