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12:38, 30 октября 2023Культура

Дочь Иосифа Пригожина перенесла микроинсульт

KP.RU: 26-летняя дочь Иосифа Пригожина рассказала о болезни

Фото: @danaya_prigozhina

Дочь российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина, 26-летняя Даная Пригожина, перенесла микроинсульт. Об этом сообщает KP.RU.

Девушка призналась, что ей непросто говорить о своей болезни. «Но я понимаю, что скрыть это не получится. Я перенесла микроинсульт, тут причин много: первое, конечно, стрессы и последствия аварии шестилетней давности. Удары не прошли бесследно», — сказала она.

Дочь продюсера отметила, что на данный момент проходит интенсивное лечение. «Уколы дома, то мама, то муж делает. Самое важное для меня — это поддержка, поддержка близких», — добавила она.

В марте Даная Пригожина рассказала, что начала работать водителем такси. По словам девушки, такое решение она приняла из-за того, что ее супруг Евгений, работающий в полиции, неудачно упал, получив сотрясение мозга и множественные ушибы.

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      Варвара Кошечкина
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