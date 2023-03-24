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14:39, 24 марта 2023Культура

Дочь Иосифа Пригожина начала работать в такси

Дочь продюсера Иосифа Пригожина рассказала, что начала работать водителем такси

Фото: Eugene Chystiakov / Unsplash

Дочь российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина, плюс-сайз-модель Даная Пригожина рассказала, что начала работать водителем такси. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию «Вокруг ТВ».

По словам девушки, такое решение она приняла из-за того, что ее супруг Евгений, работающий в полиции, неудачно упал, получив сотрясение мозга и множественные ушибы. По словам дочери продюсера, она настояла на том, чтобы ее муж оформил больничный.

Даная Пригожина, которая родила первенца в августе прошлого года, рассказала, что сейчас сама зарабатывает деньги для семьи: плюс-сайз-модель участвует в съемках, берет рекламу в социальных сетях, а также работает в сфере перевозок. По словам дочери продюсера, подработка в такси является временной мерой.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что вложил три миллиона долларов в карьеру заслуженного артиста России Николая Носкова.

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Анастасия Астахова
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