Пригожин рассказал о вложении трех миллионов долларов в карьеру Носкова

Иосиф Пригожин рассказал, что вложил три миллиона долларов в карьеру Николая Носкова

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что вложил три миллиона долларов в карьеру заслуженного артиста России Николая Носкова. Об этом сообщает «Звук Медиа» с ссылкой на публикацию StarHit.

Медиаменеджер отметил, что сотрудничал с певцом, а также тратил собственные средства на развитие его творчества. Носков остался должен Пригожину.

«Я вложил больше три миллионов долларов в Николая Носкова. Клипы снимал, песни записывал... Он остался должен... Gотом с ним случилось несчастье. Я не стал обращать на это внимания. Но сам факт остается фактом», — рассказал продюсер.

В 2017 году Николай Носков перенес инсульт, после которого долгое время занимался восстановлением здоровья.

Носков — бывший участник коллективов «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай». Он также является четырехкратным обладателем премий «Золотой граммофон».