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04:40, 5 декабря 2023Ценности

Дуа Липа появилась на премии в прозрачном платье

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британская певица Дуа Липа появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Знаменитость посетила премию Annual Academy Museum Gala, которая прошла в Лос-Анджелесе, в черном платье длины макси облегающего кроя. На размещенных кадрах видно, что вещь выполнена из прозрачной кружевной ткани. При этом в качестве обуви исполнительница предпочла босоножки, а из аксессуаров на ней были — бриллиантовые колье, серьги и крупное кольцо.

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В то же время волосы модели стилисты распустили и уложили волнами, а на лицо гостьи нанесли макияж с эффектом smoky eyes.

В августе Дуа Липа снялась топлес для французской версии журнала Vogue. Так, исполнительница предстала перед камерой с обнаженной грудью, прикрыв ее ладонями. Кроме того, звезда позировала в черном наряде, который состоял из атласного топа-бюстье бренда Schiaparelli, боди марки Alaia и капроновых колготок.

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      Карина Черных
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