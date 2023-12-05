Дуа Липа появилась на премии в прозрачном платье

Британская певица Дуа Липа появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Знаменитость посетила премию Annual Academy Museum Gala, которая прошла в Лос-Анджелесе, в черном платье длины макси облегающего кроя. На размещенных кадрах видно, что вещь выполнена из прозрачной кружевной ткани. При этом в качестве обуви исполнительница предпочла босоножки, а из аксессуаров на ней были — бриллиантовые колье, серьги и крупное кольцо.

В то же время волосы модели стилисты распустили и уложили волнами, а на лицо гостьи нанесли макияж с эффектом smoky eyes.

В августе Дуа Липа снялась топлес для французской версии журнала Vogue. Так, исполнительница предстала перед камерой с обнаженной грудью, прикрыв ее ладонями. Кроме того, звезда позировала в черном наряде, который состоял из атласного топа-бюстье бренда Schiaparelli, боди марки Alaia и капроновых колготок.