ФСБ задержала заместителя главного судебного пристава российского региона

ФСБ задержала замглавы ГУФССП России по Челябинской области за злоупотребления

ФСБ задержала первого заместителя руководителя ГУФССП России по Челябинской области за злоупотребления полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным ведомства, чиновника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при обращении с арестованным имуществом. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ. На месте работы фигуранта провели следственные действия.

Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что гособвинение запросило 12 лет колонии бывшему губернатору Кировской области Никите Белых за злоупотребление полномочиями.