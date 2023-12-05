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13:00, 5 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ задержала заместителя главного судебного пристава российского региона

ФСБ задержала замглавы ГУФССП России по Челябинской области за злоупотребления

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала первого заместителя руководителя ГУФССП России по Челябинской области за злоупотребления полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным ведомства, чиновника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при обращении с арестованным имуществом. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ. На месте работы фигуранта провели следственные действия.

Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что гособвинение запросило 12 лет колонии бывшему губернатору Кировской области Никите Белых за злоупотребление полномочиями.

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      Екатерина Кашурникова
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