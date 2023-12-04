Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:25, 4 декабря 2023Силовые структуры

Прокурор запросил 12 лет экс-губернатору Кировской области за злоупотребления

Гособвинение запросило 12 лет по делу экс-главы Кировской области Никиты Белых

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Гособвинение запросило 12 лет колонии бывшему губернатору Кировской области Никите Белых за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-глава уже отбывает восьмилетний срок за получение взятки.

13 декабря 2021 года следователь предъявил экс-чиновнику обвинение в окончательной редакции прямо в ИК-5 Рязанской области. Белых вменяется превышение должностных полномочий и злоупотребление ими при выделении сотен миллионов рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК).

Он начал знакомство с материалами дела в исправительной колонии, там же следователи предложили ознакомиться с делом и его адвокатам. Защитники назвали это вопиющим нарушением и подали жалобу в прокуратуру. Белых свою вину категорически отрицал, считая обвинение абсурдным.

Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского оценили вероятность отставки Залужного

      В Ростовской области сработали системы ПВО

      В Минсельхозе отреагировали на информацию о подорожании пельменей и колбасы

      Ряженый гусар забрался по водосточной трубе ради кроссовок

      Бурунов раскрыл свое отношение к сериалу «Слово пацана»

      Еврокомиссия выполнила условия по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

      В Нидерландах высказались против поставок оружия Украине

      В Молдавии вызвали на слушания собиравшего в зону СВО отряд бойцов политика

      Тимоти Шаламе высмеяли в сети из-за блестящего топа словами «залез в шкаф Кайли»

      В Молдавии пассажирка троллейбуса устроила скандал из-за русского языка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости