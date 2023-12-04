Прокурор запросил 12 лет экс-губернатору Кировской области за злоупотребления

Гособвинение запросило 12 лет по делу экс-главы Кировской области Никиты Белых

Гособвинение запросило 12 лет колонии бывшему губернатору Кировской области Никите Белых за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-глава уже отбывает восьмилетний срок за получение взятки.

13 декабря 2021 года следователь предъявил экс-чиновнику обвинение в окончательной редакции прямо в ИК-5 Рязанской области. Белых вменяется превышение должностных полномочий и злоупотребление ими при выделении сотен миллионов рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК).

Он начал знакомство с материалами дела в исправительной колонии, там же следователи предложили ознакомиться с делом и его адвокатам. Защитники назвали это вопиющим нарушением и подали жалобу в прокуратуру. Белых свою вину категорически отрицал, считая обвинение абсурдным.

Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку.

