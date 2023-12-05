Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:03, 5 декабря 2023Мир

Глава Европарламента назвала вызовом для Европы помощь Украине

Глава ЕП Метсола назвала помощь Украине серьезным финансовым вызовом для Европы
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Помощь Европы Украине является «серьезным финансовым вызовом», который сочетается с усталостью общества на Западе от поддержки Киева. Об этом заявила глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола, передает ТАСС.

«Для Европы это огромный финансовый вызов. Но усилия начинаются с политических лидеров. Мы с самого начала говорили, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы должны сдержать это обещание»., — рассказала политик.

Она также добавила, что продолжит работу с большей частью депутатов, чтобы принять политическое решение и начале переговоров по вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). По ее мнению, подобное решение покажет Киеву приверженность европейскими странами и дальше помогать Украине.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поддержку Украины вопреки политической позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов ради безопасности стран — членов блока. Он отметил, что в НАТО видели, насколько критична помощь, и понимали, что нужно ее увеличивать, как и темп предоставления.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент принял оплату?» Пресс-секретарь Байдена завершила брифинг после неудобного вопроса

      Раскрыты цели гигантской транспортной артерии России

      В Румынии заявили о возможности сыграть ключевую роль в восстановлении Украины

      Назван самый благополучный для жизни в России регион

      Стало известно о запрете сотрудникам ЦБ использовать технику Apple

      Анонсировано заседание совета «Движения первых» с участием Путина

      В Кремле рассказали о глобальной роли Путина

      Описан вред ИИ для окружающей среды

      Звезда «Игры престолов» вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

      На чемпионате Европы по футболу будут играть мячом с чипом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости