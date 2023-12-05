Глава Европарламента назвала вызовом для Европы помощь Украине

Глава ЕП Метсола назвала помощь Украине серьезным финансовым вызовом для Европы

Помощь Европы Украине является «серьезным финансовым вызовом», который сочетается с усталостью общества на Западе от поддержки Киева. Об этом заявила глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола, передает ТАСС.

«Для Европы это огромный финансовый вызов. Но усилия начинаются с политических лидеров. Мы с самого начала говорили, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы должны сдержать это обещание»., — рассказала политик.

Она также добавила, что продолжит работу с большей частью депутатов, чтобы принять политическое решение и начале переговоров по вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). По ее мнению, подобное решение покажет Киеву приверженность европейскими странами и дальше помогать Украине.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поддержку Украины вопреки политической позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов ради безопасности стран — членов блока. Он отметил, что в НАТО видели, насколько критична помощь, и понимали, что нужно ее увеличивать, как и темп предоставления.