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10:24, 5 декабря 2023Мир

В НАТО заверили в продолжении помощи Украине вопреки позиции ряда стран-членов

Столтенберг: НАТО продолжит поддерживать Украину вопреки позициям ряда стран

Фото: Gleb Garanich / Reuters

НАТО продолжит поддержку Украины вопреки политической позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов ради безопасности стран-членов блока. В этом заверил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в НАТО видели, насколько критична помощь и понимали, что нужно ее увеличивать, как и темп предоставления.

«Тот факт, что члены НАТО предоставляют продвинутые ракеты, системы ПВО, современные боевые танки — это все примеры значительной современной помощи. Помощь Украине оказывается, потому что это в наших интересах безопасности. Уверен, что союзники по НАТО продолжат существенную и значительную поддержку Киева», — сказал Столтенберг.

Ранее генсек альянса заявил, что нужно готовиться к плохим новостям по ситуации на Украине, поскольку конфликты развиваются поэтапно. Он добавил, что союзники по НАТО должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена.

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      Семен Александров
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