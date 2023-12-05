Госдума прекратила полномочия самого богатого депутата 2022 года Блоцкого

Государственная Дума прекратила полномочия самого богатого депутата нижней палаты парламента, члена фракции КПРФ Владимира Блоцкого. Об этом пишет РИА Новости.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого Владимира Николаевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией "Коммунистическая партия Российской федерации"», — говорится в проекте постановления Думы.

Полномочия парламентария прекращены с 4 декабря 2023 года на основании письменного заявления самого депутата.

Ранее стало известно, что в Государственной Думе обсуждают вопрос лишения мандата двух депутатов от ЛДПР Бориса Пайкина и Юрия Напсо, так как те прогуливают заседания.

Как следует из данных системы анализа результатов голосований на заседаниях Госдумы, Напсо не голосовал на пленарных заседаниях с 11 апреля 2023 года. Только с 1 ноября парламентарий снова начал голосовать — в этот день «за систематическое неисполнение депутатских обязанностей» лишили мандатов депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова.