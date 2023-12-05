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23:51, 5 декабря 2023Бывший СССР

Глава МИД Украины отверг возможность замедления помощи Киеву со стороны Запада

Кулеба заявил, что Запад не станет замедлять темпы выделения помощи Украине
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что не наблюдает замедления темпов выделения помощи Киеву со стороны западных государств, отвергнув такую возможность, сообщает РИА Новости.

«Я не вижу какого-либо уменьшения поддержки, которая поступает от партнеров. Если говорить о поставках оружия и боеприпасов, все будет по графику», — заявил он.

Дипломат уверен, что страны Евросоюза примут решение о выделении Украине 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы помощи. Кулеба также добавил, что никто не станет заставлять Киев садиться за стол переговоров с Москвой, пока украинские власти сами не примут решение о дипломатическом разрешении конфликта.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что в настоящее время Киев находится на мели и его средства закончатся по окончании декабря.

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