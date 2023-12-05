Глава МИД Украины отверг возможность замедления помощи Киеву со стороны Запада

Кулеба заявил, что Запад не станет замедлять темпы выделения помощи Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что не наблюдает замедления темпов выделения помощи Киеву со стороны западных государств, отвергнув такую возможность, сообщает РИА Новости.

«Я не вижу какого-либо уменьшения поддержки, которая поступает от партнеров. Если говорить о поставках оружия и боеприпасов, все будет по графику», — заявил он.

Дипломат уверен, что страны Евросоюза примут решение о выделении Украине 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы помощи. Кулеба также добавил, что никто не станет заставлять Киев садиться за стол переговоров с Москвой, пока украинские власти сами не примут решение о дипломатическом разрешении конфликта.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что в настоящее время Киев находится на мели и его средства закончатся по окончании декабря.